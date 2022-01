João Mário foi rumor em Itália, mas Mourinho confirma que o alvo é outro

Ainsley Maitland-Niles é o lateral-direito desejado pelo técnico português.

O jornal italiano "Il Messaggero" adiantou que João Mário, lateral-direito do FC Porto, terá sido sugerido por Jorge Mendes à Roma, numa altura em que o emblema da capital transalpina está no mercado à procura de um jogador para a posição. Porém, esta quarta-feira, José Mourinho confirmou que o alvo é outro: o inglês Ainsley Maitland-Niles, do Arsenal. O treinador português deixou ainda transparecer que a oficialização pode estar para breve.

"Ele ainda não é nosso jogador. Falarei sem problemas quando for oficial, o que posso dizer agora é que cresceu perto de mim, no Arsenal, enquanto eu estive no Chelsea, no Manchester United e no Tottenham", começou por referir Mourinho, em conferência de Imprensa.

"Precisamos de um lateral-direito, o diretor [Tiago Pinto] e o clube estão a trabalhar nesse processo, à procura de um jogador que possa chegar por empréstimo. No Arsenal, o titular é Tomiyasu e ainda têm Cédric e Chambers. É verdade que estamos a tentar contratá-lo [a Maitland-Niles], mas vamos ver", acrescentou o técnico dos "giallorrossi", que, na quinta-feira, visitam o reduto do Milan.

Maitland-Niles, de 24 anos, já realizou 11 jogos pelos "gunners" na presente época.