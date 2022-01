Em Itália dizem que Jorge Mendes sugeriu João Mário à Roma de Mourinho

Lateral-direito tem contrato até 2025 com o FC Porto.

João Mário, lateral-direito do FC Porto, terá sido sugerido por Jorge Mendes à Roma de José Mourinho, informou na terça-feira a Imprensa italiana, mais concretamente o jornal "Il Messaggero".

O jogador tem contrato com o emblema azul e branco até 2025 e, embora esteja a ser uma das figuras regulares no onze de Sérgio Conceição esta época, de acordo com as mesmas informações, os "dragões" não fecham a porta a uma possível saída.

Ainda segundo o "Il Messaggero", o emblema italiano poderia vir a gastar um valor entre 10 e 12 milhões de euros para obter os serviços do português de 22 anos, que tem uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões de euros e que, neste momento, se encontra lesionado, a contas com uma rotura muscular.