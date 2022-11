Italianos revelam qual o jogador criticado por Mourinho após empate da Roma

José Mourinho destacou a "atitude não profissional" de um dos jogadores da Roma no empate com o Sassuolo (1-1), revelando já lhe ter pedido para sair no mercado de inverno.

A Roma, orientada por José Mourinho, empatou esta quarta-feira na visita à Sassuolo (1-1), em jogo da 14.ª jornada da Serie A.

Após a partida, o técnico português apontou que "o esforço da equipa foi traído por um jogador com uma atitude que não é profissional", e, apesar de não ter revelado nomes, acrescentou que já pediu ao tal atleta para sair no mercado de inverno, ainda que não acredite que esse cenário se verifique.

Ora, os italianos do Corriello dello Sport já avançam qual o nome em questão: Rick Karsdorp. O lateral direito neerlandês foi lançado por Mourinho na segunda parte e não foi propriamente feliz, somando vários duelos perdidos e cruzamentos falhados.

A mesma fonte assegura que o técnico português, depois do apito final, reuniu todos os elementos da equipa romana e criticou fortemente a prestação de Karsdorp, reiterando a sua vontade em que o lateral procure uma nova equipa no próximo mercado.