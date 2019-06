Manchester United vai ao mercado com plano de Mourinho, dizem britânicos

De acordo com o tabloide The Sun, o clube de Old Trafford está a seguir as indicações do português no que a contratações diz respeito.

Ole Gunnar Solskjaer pediu aos dirigentes do Manchester United uma revolução no plantel e a verdade é que o clube de Old Trafford tem sido um dos principais agitadores do mercado nas últimas semanas.

De Inglaterra surgem notícias sobre uma proposta na ordem dos 50 milhões de euros pelo lateral-direito Wan-Bissaka, do Crystal Palace, estando outra na forja por David Brookes, do Bournemouth. Os outros alvos em agenda são Issa Diop e Declan Rice, do West Ham, e Harry Maguire, central do Leicester, todos com um denominador comum: foram nomes apontados por José Mourinho.

Esta é a revelação feita pelo tabloide The Sun, que refere que o trio de alvos prioritários dos "red devils" foi alinhado pelo treinador português quando ainda estava no comando técnico da equipa. Em suma, o diário britânico afirma que o plano de mercado do United foi desenhado pelo "Special One".

A concretização das contratações é que não se adivinha fácil: o Leicester quer encaixar a quantia astronómica de 90 milhões de euros com Maguire e o West Ham não facilita as saídas de Diop e Rice. O Manchester United já terá apresentado uma oferta de 50 milhões e até se mostrou disposto a incluir o defesa Phil Jones nas negociações, mas os londrinos rejeitaram.