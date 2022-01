Técnico português está de parabéns nesta quarta-feira

No dia do seu 59º aniversário, José Mourinho recebeu uma mensagem especial da UEFA e da conta da Champions, especificamente. Os responsáveis pelo futebol europeu querem que o Special One se mantenha igual a si próprio.

"Uma personagem como nenhuma outra! Nunca mudes, José Mourinho. Parabéns", escreveu a conta da Liga dos Campeões, nas redes sociais.