Ten Hag: "Não coloquei Ronaldo em campo por respeito pela sua grande carreira"

Declarações do treinador do Manchester United após a derrota no dérbi com o City, 6-3, na qual Cristiano Ronaldo não foi utilizado.

Cristiano Ronaldo não saiu do banco na derrota (6-3) do United com o City, no dérbi de Manchester deste domingo, decisão que tem dado bastante que falar um pouco por todo o mundo do futebol.

Após a partida, Erik ten Hag, treinador dos "red devils", explicou a não utilização do internacional português.

"Não coloquei Cristiano Ronaldo em campo por respeito pela sua grande carreira", começou por dizer em conferência de Imprensa.

"E a outra razão foi que podia colocar o Anthony Martial, porque ele precisa de minutos", concluiu.

