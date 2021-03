Sergio Ramos comenta as críticas a Cristiano Ronaldo: "Quando pensas na Juve..."

Capitão do Real Madrid fala sobre o amigo e antigo colega de equipa.

Os últimos dois dias têm sido férteis em críticas dirigidas a Cristiano Ronaldo. Na sequência da eliminação da Juventus diante do FC Porto, o astro português foi visado em força pela imprensa italiana e, esta quinta-feira, o tema foi abordado inclusivamente por Sergio Ramos, capitão do Real Madrid e antigo companheiro de equipa do goleador.

"Ele é a cara da Juventus. Quando pensas na Juve, penas no Cris. Se o Real Madrid tiver uma má série de resultados, só falam do capitão e do treinador. É algo que tens de deixar à distância, o Cristiano faz a diferença. Nadfa garante o sucesso e qualquer equipa pode vencê-lo na Champions League. O Barça caiu ontem [quarta-feira], a Juventus na véspera... Pode acontecer a qualquer um, mas espero que não aconteça connosco", afirmou o experiente defesa espanhol, numa conferência organizada pela Amazon Prime.

De recordar que Ronaldo e Ramos partilharam o balneário do Real durante nove temporadas, entre 2009 e 2018.