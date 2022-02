Em Inglaterra apontam um possível substituto para Ronaldo no United

Craque português tem contrato até 2023, mas a imprensa inglesa não dá como certa a continuidade na próxima temporada.

Com contrato até 2023 com o Manchester United, a imprensa inglesa continua a não dar como certa a continuidade de Cristiano Ronaldo em Old Trafford e aponta, desde já, um possível substituto para o português caso este mude de ares no verão.

Segundo o jornal Mirror, Alexander Isak está bem cotado no clube de Manchester e é visto como um potencial reforço. O avançado sueco esteve, aliás, na agenda do Arsenal, mas os 90 milhões de euros da cláusula de rescisão exigidos pela Real Sociedad terão travado a cobiça dos gunners.

Isak, 22 anos, leva oito golos em 26 jogos desta época. O Chelsea terá também o jogador na mira, sobretudo se Lukaku não atingir os níveis que dele se esperavam no arranque da temporada.