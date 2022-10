Minuto 81: golo do Manchester United! 3-0. É de Cristiano Ronaldo. Ao fim de várias ameaças, o português consegue mesmo marcar. Bruno Fernandes cruza, CR7 cabeceia para a defesa de Koval, mas, na recarga, o madeirense desvia para o fundo das redes, fixando o resultado final do jogo com o Sheriff.

