Chiellini: "Teria sido melhor para nós se Ronaldo tivesse saído mais cedo da Juventus"

Capitão da "Vecchia Signora" em entrevista à DAZN.

Giorgio Chiellini, em entrevista concedida à jornalista italiana Diletta Leotta, para DAZN Italia, falou sobre a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus rumo ao Manchester United, onde se tem destacado neste início de temporada.

Para o experiente central italiano, a saída do português deveria ter acontecido mais cedo, de forma a que a "Vecchia Signora" conseguisse preparar melhor o arranque de época.

"Ronaldo foi embora a 28 de agosto, teria sido melhor para nós se tivesse saído mais cedo. Não foi uma coisa difícil de digerir, mas apanhou-nos um pouco de surpresa e, na minha opinião, pagámos algo em termos de pontos nos primeiros jogos. Se tivesse saído a 1 de agosto, teríamos tido tempo para nos prepararmos melhor e teríamos chegado ao início do campeonato um pouco mais preparados", começou por dizer.

"Percebo que ele tenha decidido sair. Tínhamos chegado a um ponto na relação em que Cristiano precisava de novos estímulos e de uma equipa que pudesse jogar para ele, porque quando encontra uma equipa assim, é decisivo. Não me surpreende [o início de temporada de Ronaldo], porque o demonstrou ao longo da sua carreira e também nestes anos connosco", continuou, antes de concluir.

"Um programa de rejuvenescimento e reinício está em marcha aqui na Juventus. É evidente que se Ronaldo tivesse ficado, teria sido uma mais-valia e teríamos gostado de o explorar, mas ele prefere mais concentrada no presente do que no futuro."