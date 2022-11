Notícia em Inglaterra: Chelsea atento à polémica e quer Ronaldo a custo zero

Extremar de posições deve levar à saída do português de Old Trafford já na reabertura do mercado. Blues querem aproveitar, mas red devils não querem, de todo, uma transferência do português para outro clube grande da Premier

O extremar de posições entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United deve conduzir à saída do português já na reabertura do mercado. O próximo destino é, até ver, uma incógnita, mas, em Inglaterra, há quem garanta que o Chelsea está muito interessado.

O nome do português já tinha sido associado aos blues neste último verão, mas o processo, de acordo com o jornal Mirror, poderá não ser assim tão simples. Se é certo que o Manchester United está mais interessado numa saída do português, os red devils não querem, também, uma transferência para outro clube grande da Premier, especialmente numa época em que voltar à Champions é objetivo primordial.

O mesmo órgão lembra o suposto interesse do Sporting num regresso e como essa solução até podia, teoricamente, agradar ao Manchester United, mas a eliminação dos leões na Liga dos Campeões deixa o processo inconsequente.