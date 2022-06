Bayern nega interesse em contratar Cristiano Ronaldo

Notícia foi destaque na quinta-feira em todo o mundo

O Bayern esclareceu o que poderia vir a ser a grande "bomba" deste defeso, a contratação de Ronaldo. "O Cristiano Ronaldo é um jogador de topo com uma carreira incrível. No entanto, o rumor que está a circular não tem qualquer fundo de verdade", referiu Hasan Salihamidzic, diretor-desportivo do clube alemão.

Depois de anunciada a contratação do senegalês Sadio Mané ao Liverpool, o Bayern estaria a pensar contratar Cristiano Ronaldo para o lugar de Robert Lewandowski. A notícia foi avançada esta quinta-feira em Espanha, pelo jornal As, mas agora negada pelo responsável do clube bávaro.

