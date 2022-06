A reunião que não terá agradado ao United: "Ronaldo não está à venda"

Jornal Mirror cita uma fonte do Manchester United a propósito do futuro do craque português.

O nome de Cristiano Ronaldo não pára de estar envolvido em inúmeros rumores de mercado. Depois do alegado interesse do Bayern de Munique, entretanto desmentido pelo campeão alemão, em Inglaterra é notícia uma suposta reunião de Jorge Mendes com Todd Boehly, novo proprietário do Chelsea, onde terá estado em cima da mesa uma possível mudança do craque para Stamford Bridge.

Essa informação não terá agradado ao Manchester United e o jornal Mirror cita uma fonte do clube para deixar uma garantia: "Cristiano Ronaldo não está à venda. Queremos que ele esteja connosco na próxima época", indica.

Ronaldo, recorde-se, tem mais um ano de contrato com os red devils e até um eventual regresso ao Sporting foi noticiado. A este propósito, Hugo Viana, diretor desportivo, vincou que o capitão da Seleção Nacional é essencial no clube inglês, deixando a porta aberta a CR7 no futuro.