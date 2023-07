Seita, líder espiritual e independência: a estranha história de Sisto em Portugal

O jornal Marca revelou que o internacional dinamarquês comprou 4,7 hectares de terreno em Oliveira do Hospital, onde se instalou uma seita liderada por um líder espiritual, autodenominado Água Akhabl Pinheiro, que pretende proclamar aquela região, Reino do Pineal, como um território soberano.

Pione Sisto representa o Midtjylland há três temporadas, após uma passagem de quatro anos pelo Celta de Vigo que ficou marcada por uma polémica durante a pandemia de covid-19, em que decidiu viajar de carro da cidade espanhola para a Dinamarca, apesar das restrições de circulação que estavam em vigor.

No entanto, essa está longe de ser a situação mais caricata em que o internacional dinamarquês, de 28 anos, se envolveu. Esta quinta-feira, o jornal Marca revela que Sisto adquiriu recentemente um terreno de 4,7 hectares em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, que tem servido propósitos muito peculiares.

Após comprar o terreno, o jogador permitiu que uma seita liderada por um "filósofo espiritual" britânico, autodenominado Água Akhabl Pinheiro, se instalasse naquela zona. Esse grupo, que vive à margem da sociedade, tem a particularidade de pretender declarar aquela região, Reino do Pineal, como independente de Portugal.

Em contexto desportivo, Sisto não faz um jogo pelo Midtjylland desde novembro de 2022, tendo sido afastado da equipa principal por motivos disciplinares. De acordo com Svend Graversen, diretor desportivo do clube, a razão do afastamento foi a dificuldade de "comunicar" com o jogador.

"Tentámos dialogar com os seus representantes, mas também foi difícil. Não assistimos a nenhum progresso e lamentamos, mas a cultura e o conjunto de valores são o mais importante de um clube", frisou, sobre o extremo nascido no Uganda e que veio para a Europa como refugiado de guerra.

Apesar disso, Sisto ainda registou cinco golos e duas assistências em 20 jogos na época passada.