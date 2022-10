"Vi o jogo do FC Porto contra o Peñarol no Japão e sempre foi um sonho jogar contra eles"

Akira Nakamura assistiu à final da Taça Intercontinental, disputada no Japão, em que os dragões venceram o Peñarol. Desde aí que segue os portistas e hoje gostava de ver uma surpresa. Há sensivelmente dois anos como presidente da SAD dos bairradinos, Akira veio dos japoneses do Kasawaki Frontale, antigo clube de Morita (Sporting). Objetivo é elevar o Anadia aos escalões profissionais.

Até aqui sem grande mediatismo, Akira Nakamura saiu do anonimato, às custas do sorteio da Taça de Portugal, que colocou o seu Anadia no caminho do FC Porto. Este duelo inédito para o clube e para a cidade, que nunca recebeu um grande, servirá para aproximar os adeptos.

"A grandeza deste jogo, vai atingir pessoas que se calhar não conheciam o plantel e poderemos ter novos fãs. É quase como vir a um festival e economicamente vai ajudar", revelou a O JOGO, o presidente da SAD, que está em Portugal há sensivelmente dois anos, com o objetivo de elevar o Anadia aos escalões profissionais e, no Japão, esteve ligado ao Kasawaki Frontale, clube de onde saiu Morita (Sporting).

Sobre os dragões, admite que estão num nível muito acima, mas tem esperanças de que haja algum equilíbrio. "Tenho assistido aos jogos do FC Porto, o último que vi foi contra o Bayer Leverkusen. Fizeram uma grande exibição, o nível deles é muito alto, mas independentemente disso, vamos lutar para conseguir a vitória", sublinhou o dirigente japonês, de 49 anos, que nos dragões "é admirador de Pepe e Sérgio Conceição, pela forma como tem feito crescer o clube", destacando que já segue os portistas desde 1987.

"Nesse ano, o FC Porto foi ao Japão participar na Taça Intercontinental contra o Peñarol. Vi esse jogo e sempre foi um sonho jogar contra eles e agora será realizado. Tinha 14 anos e recordo-me de ver a neve muito alta nessa partida", lembrou.

"Morita é o melhor da atualidade"

O número de atletas oriundos do Japão tem vindo a aumentar em Portugal e Akira Nakurama vê com orgulho a entrada de compatriotas no nosso país

. "Traz uma imagem boa para os atletas japoneses, temos vários em destaque na I Liga, casos do Tagawa [Santa Clara], Masaki Watai [Boavista], Kunimoto [Casa Pia], Ogawa [V. Guimarães], Fujimoto [Gil Vicente] e claro, o Morita [Sporting], que para mim é o melhor japonês da atualidade", revelou o presidente da SAD do Anadia, realçando que adora "o clima, a cultura e a comida portugesa".