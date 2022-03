Ricardo Sousa "desgostoso" com equipa e não só: "Foi uma arbitragem habilidosa"

Declarações do treinador do Mafra, no final do encontro com o Tondela (3-0)

Jogo e crença na reviravolta: "Acreditamos sempre. É uma tarefa super complicada. É certo que não entrámos da mesma forma. O Tondela acaba por ter três situações de golo. Até ao intervalo não tem mais nada. Com um erro nosso faz o 1-0. A primeira vez que vão à nossa baliza na segunda parte fazem o 2-0. Saímos tristes daqui. Podia dizer que estávamos satisfeitos por ter chegado aqui, mas estou desgostoso. Podíamos ter feito mais. Resta-me agradecer o apoio. Vieram em peso, durante a semana. Do nosso jogo é a única coisa positiva."

Alterações no adversário: "Tondela tem boa equipa. Saem onze, entram onze e têm qualidade. É o normal das equipas da primeira divisão. Não foram superiores, tirando os primeiros 10 minutos. Acabaram por ser pormenores. É um resultado exagerado que nos deixa numa situação complicada. A história que fizemos é importante, mas devíamos ter feito mais."

Arbitragem: "O 3-1 metia-nos na eliminatória. Sinceramente, ainda não vi. Penso que a Federação queria duas equipas da primeira divisão. Foi uma arbitragem habilidosa."

Culpas próprias: "Todos os lances, vários lances disputados. Já sabíamos que tínhamos de lutar contra 11 ou contra 14. Já foi complicado nas duas vezes anteriores. A culpa, ainda assim, foi nossa. Assumimos o erro. Quero pedir aos adeptos para não nos deixarem."