FC Porto vence Benfica e segue na Taça de Portugal

Triunfo dos dragões por 3-0, nos oitavos de final da competição. Evanilson bisou e foi expulso. Otamendi também viu o vermelho e, tal como o brasileiro, falha o clássico da próxima quinta-feira, dessa feita para o campeonato.

O FC Porto venceu na receção ao Benfica por 3-0, com golos na primeira parte, e assegurou a presença nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

O brasileiro Evanilson, que foi expulso por acumulação de cartões amarelos aos 45+2, marcou dois dos golos dos dragões, no primeiro minuto e aos 30, tendo VitINHA assinado o segundo golo azul e branco, aos sete minutos, enquanto Otamendi também deixou as águias com 10 jogadores, já no período de descontos. O avançado e o central falham, por isso, o clássico da próxima quinta-feira, para o campeonato.

Num jogo sem os treinadores principais no banco de suplentes, devido aos castigos de Sérgio Conceição e Jorge Jesus, o FC Porto afastou o Benfica pela sexta vez em 18 eliminatórias da Taça, assegurando uma vaga nos quartos de final, a disputar entre 11 e 13 de janeiro de 2022.

Tondela, Portimonense, Sporting, Vizela e FC Porto, da I Liga, Mafra e Rio Ave, da Liga SABSEG, e Leça, do Campeonato de Portugal, são as equipas que vão disputar esta fase da prova, cujo sorteio está marcado para segunda-feira.