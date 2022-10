Diogo Clemente falhou o primeiro penálti do Caldas - os outros quatro foram convertidos - e o Benfica bateu os cinco com sucesso, pelo que acabou por vencer a eliminatória. Desolado, o jogador do Caldas foi às lágrimas e recebeu o apoio e o conforto dos familiares que estavam na bancada. Veja o vídeo abaixo.