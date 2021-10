Santa Clara vence e afasta o FC Porto da final four da Taça da Liga

Açorianos triunfaram por 3-1, passaram a somar quatro pontos no Grupo D e ficam à espera do que irá fazer o Rio Ave no Dragão, na última jornada. FC Porto sem chances matemáticas.

O Santa Clara afastou o FC Porto da final four da Taça da Liga de futebol, ao vencer os dragões por 3-1, em jogo da segunda jornada do Grupo D da prova, disputado em Ponta Delgada.

Os açorianos, que na primeira jornada empataram 2-2 em casa do Rio Ave, da Liga SABSEG, chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Chindris, aos 17 minutos, tendo ampliado na segunda metade por Ricardinho (65), enquanto Taremi ainda reduziu para o FC Porto (83), antes de Nené fechar a contagem para o Santa Clara (90+6).

Com este triunfo, o Santa Clara lidera o grupo com quatro pontos, mais três do que o Rio Ave, segundo e que ainda tem uma réstea de esperança de se apurar para a final four, precisando para isso de vencer na terceira jornada em casa do FC Porto, terceiro e já eliminado, em jogo agendado para 15 de dezembro. A formação vila-condense terá de anular a vantagem entre golos marcados e sofridos do Santa Clara (5-3). O egundo critério de desempate é o número de golos apontados.

Classificação do Grupo D: jogos/pontos

1. Santa Clara 2/2

2. Rio Ave 1/1

3. FC Porto 1/0