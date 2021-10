O JOGO contactou a Polícia de Segurança Pública do Montijo, mas o agente de serviço remeteu eventuais explicações para segunda-feira

Paulo Martins, treinador do V. Setúbal B, viu-se envolvido nos incidentes após jogo em casa do Olímpico do Montijo que levaram um agente da PSP a fazer tiros de aviso para o ar para acabar com os desacatos em que se envolveram, jogadores, técnicos, dirigentes e adeptos no relbvado, junto aos bancos de suplentes.