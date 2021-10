Tengarrinha, antigo jogador de futebol, faleceu aos 32 anos

Deu os primeiros passos como profissional no FC Porto. Notícia avançada pelo Jornal de Notícias.

Bernardo Tengarrinha, antigo jogador de futebol, faleceu este sábado vítima de um linfoma de Hodgkin (com sintomas idênticos aos da leucemia), informou o Jornal de Notícias.

Com um percurso recheado no futebol português, desempenhando funções na defesa e também no meio-campo, Tengarrinha registou passagens por Benfica (formação), FC Porto, Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, CSKA Sofia (Bulgária), Chaves e Boavista, onde terminou a carreira em 2016/17.

Como treinador, foi adjunto da equipa sub-23 sadina.

À família e amigos, O JOGO presta sentidas condolências.

EM ATUALIZAÇÃO