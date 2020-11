Investigação e buscas nas SAD de Benfica e Santa Clara

Negócios de jogadores entre os dois emblemas e o caso "Mala Ciao" na base do procedimento de investigação noticiado pela edição online da revista Sábado.

As SAD do Benfica e do Santa Clara estão a ser alvo de buscas, numa investigação conjunta do Ministério Público, Polícia Judiciária e Autoridade Tributária, revela a edição online da revista Sábado, que revela ter como principal objetivo os negócios relacionados com três jogadores líbios, um dos quais - o extremo esquerdo Hamdou Elhouni - foi transferido para o clube encarnado em 2016, com passagem posterior pelo Desportivo das Aves.

A SAD do Aves, que o recebeu, mais tarde, a custo zero, é visada no processo "Mala Ciao" e tem o seu historial de relações com o Benfica já sob investigação. Estão em curso buscas em cerca de duas dezenas de locais, em Lisboa e nos Açores, desde as instalações dos dois clubes até empresas e residências particulares, nomeadamente a do presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, e ao empresário brasileiro Mesquita Saleh, representante do principal acionista particular da SAD dos insulares.

Os crimes sob investigação são fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem.

Relativamente ao processo "Mala Ciao", os investigadores continuam em busca de elementos que lhes permitam comprovar a existência de contratos paralelos, assim como suspeita de fraude com apostas desportivas e pagamentos a jogadores para vencerem jogos ao FC Porto e ao Sporting.

A O JOGO, o Benfica confirmou que decorrer buscas nas instalações do clube, sem esboçar uma reação à operação judicial.