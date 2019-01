João Paulo Rebelo apela: "Por favor não matem a galinha dos ovos de ouro"

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, marcou presença na mesa redonda Ética na Comunicação do Futebol Profissional, integrada na primeira edição do FuteCOM, numa unidade hoteleira em Braga.

Sobre a Taça da Liga: "Tenho acompanhado e não vou poder estar na final. Tenho estado a acompanhar algumas coisas que não me agradam muito e que tem que ver com algo que temos de lutar todos para que haja um conjunto de princípios e valores. Por favor não matem a galinha dos ovos de ouro, é uma máxima que se deve aplicar. Há um conjunto de boas práticas que hoje já existem e que devemos revogá-las e praticá-las e não o contrário".

Bom senso entre os clubes: "Os clubes profissionalizaram-se cada vez mais e a comunicação dos clubes profissionalizou-se também. No campo deve haver competição, é algo indissociável do próprio desporto, é saudável. Também é verdade que para lá da competição há a cooperação. Deve haver cada vez mais uma procura de consensos para que os excessos não venham matar as galinhas de ovos de ouro, para que não corramos o risco de em vez de crescer possamos decrescer por afastamento de quem não se sinta bem com alguns dos fenómenos. Há coisas a melhorar, que possamos todos juntos fazê-lo. Acredito verdadeiramente na procura do bom senso, as pessoas entendem-se".

Futebol em ascensão: "A minha leitura como adepto não é diferente da de secretário de estado. O futebol não é uma ilha no mundo e o mundo hoje está dominado (...). Sou um otimista, um progressista, ainda que algumas coisas nos agradem menos, acho que estamos claramente em ascensão. Com todos os problemas e questões, não tenho a visão retrógrada e pessimista do 'meu tempo é que era'".

Informação e dignidade:"Hoje vive-se a batalha dos cliques, das visualizações, que não contribui, muitas vezes, para verdade dos factos. O direito que o público tem à verdade é equiparável ao que nós temos, à nossa dignidade".