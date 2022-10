Ex-diretor do Benfica e o caso dos emails: "Falsificação, interesses e influenciar arbitragens"

Porto, 07/03/2019 - Início do julgamento do processo movido pelo Benfica ao F. C. Porto, que envolve a divulgação de emails pelo Porto Canal, Palácio da Justiça no Porto. Luis Bernardo, diretor de comunicação do Benfica. ( José Carmo / Global Imagens )

Luís Bernardo foi ouvido esta sexta-feira em tribunal e falou numa campanha para denegrir e fragilizar as águias e influenciar as arbitragens

Luís Bernardo, antigo diretor de comunicação do Benfica, foi ouvido esta sexta-feira em tribunal no âmbito do julgamento da divulgação dos e-mails no Porto Canal, deixando acusações de se ter tratado de uma campanha com mensagens manipuladas para tentar influenciar a arbitragem, numa fase de insucesso do FC Porto. Os arguidos Francisco J. Marques (diretor de comunicação do FC Porto) e Diogo Faria (diretor de conteúdos do canal dos dragões e coautor do livro "O Polvo Encarnado") assistiram ao depoimento de Luís Bernardo.

"De abril de 2017 a fevereiro de 2018, houve todas as semanas um programa em que eram divulgados mails do Benfica. Nos primeiros, ficámos preocupados. Tornou-se óbvio que muitos emails estavam truncados, havia falsificação de informação, montagens, partes cortadas no sentido de dar outra interpretação. Como especialista de comunicação, entendi que se houvesse interesse público na manifestação não havia necessidade de estar a falsificar os emails, seriam de total transparência. E depois o emissor tem muita força. Se fosse de interesse público, faziam chegar aos jornalistas e provavam que havia elementos de valor público relevante. O diretor de comunicação do clube tinha interesses próprios. Qualquer jornalista olhava para o mails e não via o que se pretendia passar", começou por dizer Luís Bernardo.

O antigo diretor de comunicação do Benfica defende a criação por parte dos arguidos de uma narrativa para denegrir e fragilizar os encarnados: "O contexto era díficil para o FC Porto. Estava há quatro ou cinco anos sem conquistar títulos, havia efetivamente uma situação complexa para eles. Enquanto isso, o Benfica tinha quatro títulos. A intenção era denegrir a imagem do clube, fragilizar Luís Filipe Vieira. Havia má fé, a procura de influenciar claramente as equipas de arbitragem. A partir daí, sempre que havia dúvida apitavam contra o Benfica. A vida de muitas pessoas foi exposta. Estivemos a trabalhar de forma minuciosa, muitos funcionários viram as vidas expostas daquela maneira. Há coincidências relevantes... quem teve acesso aos emails foi Rui Pinto".