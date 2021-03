Pedras Rubras pondera protestar jogo com o Marítimo B por utilização irregular de jogadores

Maiatos entendem que o Marítimo B utilizou três jogadores que já alinharam, esta época, pela equipa A, quando não o podem fazer nas três últimas jornadas do Campeonato de Portugal

O Pedras Rubras, da Série C do Campeonato de Portugal, pondera protestar o jogo com o Marítimo B (vitória dos madeirenses por 1-0), disputado ontem, por alegada utilização irregular de Moises Mosquera, Diego Moreno e Kibe.

Segundo o ponto 7 do artigo 51.º do Regulamento da prova, "no Campeonato de Portugal um jogador que tenha participado num jogo da equipa principal, poderá ser utilizado, pela equipa B, exclusivamente na 1ª Fase da Prova com exceção das últimas 3 jornadas dessa fase".

Contactado por O JOGO, Alfredo Santos, presidente dos maiatos, referiu que o clube já enviou um mail para a Federação Portuguesa de Futebol se pronunciar sobre o sucedido e que, em face disso, vai decidir o que fazer. "Consultámos o nosso advogado e a razão estão do nosso lado. O Marítimo B ainda tem quatro jogos para fazer, mas um deles refere-se a uma jornada em atraso, quando ontem disputámos a antepenúltima jornada da série", advertiu. O Pedras Rubras entende que o Marítimo B deve ser punido com derrota administrativa.

O Pedras Rubras é sexto na Série C do CdP, com 17 pontos, mas tem somente dois pontos de vantagem para a linha de água. O Marítimo B está no quarto posto, com 15 pontos.