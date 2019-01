Treinador do Loures sai após agressão e ainda outras notícias do mercado de transferências

Lista de movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Merelinense: Miolo recebe Pedró

Pedró é reforço do Merelinense, nono classificado da Série A do Campeonato de Portugal. O médio-ofensivo, 31 anos, tinha rescindido recentemente com o Arouca, clube onde tinha chegado no verão passado proveniente do Aves. Natural de Braga, Pedró já passou por Santa Maria, Fão, Tirsense, Vilaverdense, Mirandela, Freamunde, Gil Vicente, Feirense e Farense.

Olhanense: Tiago Jogo vai assinar

O médio Tiago Jogo vai ser reforço do Olhanense, sexto classificado da Série D do Campeonato de Portuga. O jogador, 27 anos, rescindiu com o Felgueiras, da Série A, e vai voltar ao clube que representou na época passada e onde realizou 17 jogos. Esta temporada, Tiago Jogo, que também já passou por clubes como Feirense e Farense, levava 13 encontros efetuados no Felgueiras.

Loures: André David sai depois da agressão

O treinador André David colocou o lugar à disposição depois de ter agredido Nuno Pedro, técnico do Anadia, após a partida entre ambas as equipas no passado domingo. A decisão só foi aceite ontem pela direção do conjunto da Série C do Campeonato de Portugal depois de ambas as partes se terem reunido. Recorde-se que André David agrediu Nuno Pedro com um quadro tático.

Léo Tomé fortalece o meio-campo do Amora

O Amora assegurou a contratação do médio-ofensivo Léo Tomé. O brasileiro, 32 anos, chega ao quinto classificado da Série D do Campeonato de Portugal proveniente do Loures onde, esta época, levava 15 jogos disputados. Apesar de ter nascido no Brasil, Léo Tomé está em Portugal desde 1997 e já representou, entre outros, Farense, Ferreiras, Louletano e Mafra.