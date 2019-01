Campeonato de Portugal: um reforço azarado, um ex-Benfica em Loulé e muito mais

Confira algumas das movimentações do mercado de transferências no Campeonato de Portugal.

Mirandês contrata a dobrar

O Mirandês, 17º classificado da Série A do Campeonato de Portugal, contratou Francis Okoli, médio nigeriano de 21 anos ex- Cinfães, e o avançado Isah Musa, também nigeriano, de 19 anos, que deixou o Vizela para se juntar ao emblema de Miranda do Douro.

Ataque do Loures tem cara nova

Cláudio Alves é a mais recente aquisição do Loures, plantel treinado por André David. O ponta de lança brasileiro tem 25 anos, é proveniente do Mushuc Runa SC, Equador, e volta ao futebol português onde, na passada época, esteve ao serviço do Eléctrico, tendo marcado cinco golos em 12 jogos.

Louletano com aquisições para todos os gostos

O Louletano, atual 13ª classificado da Série D do Campeonato de Portugal, garantiu três reforços, sendo um médio e dois avançados. Geovane, 20 anos, médio emprestado pelo São Paulo, e os avançados Diego Gonçalves, emprestado pelo Internacional de Porto Alegre e que jogava no Ventforet Kofu, do Japão, e Juan San Martin, 24 anos, ex-Manta FC, do Equador, e que em Portugal já jogou no Benfica, Farense e Louletano, são reforços já estão ao dispor do treinador dos algarvios, Pedro Brás .

Fafe deixa sair Miguel Lemos

O médio ofensivo Miguel Lemos deixou o Fafe, onde esteve meia época e ingressou no Vieira, equipa que compete na Pro-Nacional da AF Braga. Aos 31 anos e após passagens pelo Bragança, Joane e camadas jovens do Guimarães, aposta num novo projeto desportivo.

Torcatense: Reforço estreou-se e fez rotura de ligamentos

O jogo de domingo frente ao Merelinense foi azarado para o médio Moreira, de 24 anos, que tinha vindo do Porto D' Ave e fez a sua estreia como reforço da equipa do Torcatense. O atleta jogou apenas onze minutos e fez uma rotura de ligamentos, terminando aí a época do jovem minhoto. O médio Márcio Sousa também saiu para o Ninense.

Luís Gaspar deixou o Sertanense

O ponta de lança Luís Gaspar deixou o Sertanense e assinou pelo Grupo Desportivo Fabril, da AF Setúbal, regressando a um clube onde fez quase toda a carreira desportiva. O jogador de 23 anos cumpriu oito jogos e marcou um golo durante esta época ao serviço do emblema da Sertã.

Santa Iria recruta no Sacavenense

Tomás Martins, ex-Sacavenense, é reforço do Santa Iria. O avançado de 20 anos na época transata alinhou pelo Loures e Académica AAC, tinha rescindido recentemente com o Sacavenense.