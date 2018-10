Campeonato de Portugal: novidades num mercado de transferências que não pára

Novidades de entradas e saídas em clubes que competem no Campeonato de Portugal

Mirandês despede o treinador

Luís Preto já não é o treinador do Mirandês, penúltimo classificado da Série A do Campeonato de Portugal, conforme anunciou ontem o clube de Miranda do Douro. O técnico, 38 anos, tinha guiado os bragantinos ao título de campeão da Divisão de Honra da AF Bragança na época passada sendo que, esta temporada, soma três empates e cinco derrotas no CdP.

Oleiros reforça a defesa

Ivan Silva, lateral-direito, que também pode jogar na esquerda, é reforço do Oleiros. O jogador, 28 anos, formado no Inter Almancil e que esta temporada representava o Olhanense, onde tinha feito quatro jogos, já se encontra à disposição do treinador Natan Costa. O Oleiros segue no 11º lugar da Série C do Campeonato de Portugal e recebe no domingo o Alcains.

Cinfães assegura regresso

Hugo Moreira, jogador que estava sem clube, está de regresso ao Cinfães, da Série B do Campeonato de Portugal. O lateral-esquerdo, 27 anos, formado no Salgueiros, formação que também representou enquanto sénior, para além de ter passado pelo Zimbru (Moldávia), tinha representado o Cinfães durante metade da época anterior.

Pinhalnovense tem novo treinador

Luís Manuel é o novo treinador do Pinhalnovense, regressando a Pinhal Novo depois da saída em 2014. O técnico sucede a Ricardo Cravo, que deixou o comando do clube a 20 de setembro, e terá pela frente a missão de ajudar a equipa a sair do 15º lugar da Série E do Campeonato de Portugal. O Pinhalnovense soma, atualmente, oito pontos.



Sanjoanense Guardião Fábio Santos rende Cristiano

Fábio Santos, guarda-redes ex- AD Oliveirense, foi o jogador escolhido pela SAD da Sanjoanense, da Série B do Campeonato de Portugal, para fazer face à saída do titular Cristiano, que tinha rescindido no início da semana. Entretanto, tal como O JOGO adiantou, o central Léo Araújo, que também tinha rescindido, foi oficializado no Oliveira do Hospital.