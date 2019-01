Campeonato de Portugal: há um clube com a corda toda, entre outras novidades

Confira as últimas movimentações de alguns dos clubes que disputam o Campeonato de Portugal.

Kiko muda de clube mas não de ilha

Kiko, ex-Operário Lagoa, é reforço do Sp. Ideal. O defesa de 20 anos, que pode jogar em qualquer uma das alas, muda de clube mas continua jogar na ilha açoriana.

Alverca com a corda toda no mercado

Alverca é um dos clubes mais movimentados neste mercado de janeiro. As mais recentes aquisições são o defesa esquerdo de 26 anos André Dias, ex-Mafra, e o médio de 30 anos Valdo Alhinho, ex-Fafe. Passam a oito, o pecúlio de entradas até ao momento da equipa treinada por Tó-Pê. As restantes são Breno,-ex Vilafranquense, Ibraima So, ex-Fafe, Manuel Liz, ex-Loures, Erik Mendes ex- XV de Piracicaba, do Brasil, André Duarte, Estoril, Flávio, ex-Tombense, do Brasil.

Peniche garante defesa

Em estado de luto pelo falecimento do presidente do clube, o Peniche garantiu aquisição do defesa de 28 anos, Rui Roque, ex-Lourinhanense. É um regresso a uma casa conhecida, na qual jogou durante seis temporadas além de várias épocas nas camadas jovens.

Cesarense contrata no Esmoriz

O defesa-central José Obama, ex-Esmoriz, é a mais recente aquisição do Cesarense, da Série B do CdP. O camaronês de 28 anos volta a jogar nos nacionais, onde já pontificou ao serviço do V. Guimarães B, Bragança. Almancilense, Vizela e Alcanenense.

U. Madeira teve uma novidade no treino de ano novo

O avançado Adul Seidi já está a treinar no União da Madeira. O guineense, 26 anos, que deixou o Créteil (França), onde começara a época para, na semana passada, assinar pelo nono classificado da Série B do Campeonato de Portugal, juntou-se aos novos colegas no primeiro treino do ano e fortalece, assim, as opções do treinador Nuno Gomes. para a segunda volta do CdP.