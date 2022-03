Zé Gomes é o substituto de Pedro Duarte no comando da Académica

Treinador regressa ao ativo após ter deixado o Académico de Viseu em dezembro.

Zé Gomes é o substituo de Pedro Duarte no comando técnico da Académica. O treinador de 45 anos regressa assim ao ativo, depois de ter deixado o Académico de Viseu em dezembro passado.

Zé Gomes orienta o treino da Briosa na tarde desta sexta-feira em tem estreia marcada para o próximo domingo, em casa do FC Porto B, na ronda 25 da Liga ABSEG.

A missão é complicada. A equipa de Coimbra ocupa o último lugar do campeonato, com apenas 14 pontos em 24 jornadas. Está a cinco do Covilhã, no 16,º posto, que dá acesso a um play-off.