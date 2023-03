Sócios do Cova da Piedade aprovam acordo com sociedade detentora da B SAD

A nova sociedade deverá, a partir da próxima época, utilizar as instalações do clube para disputar as competições profissionais, já sob a sua nova designação.

Os sócios do Cova da Piedade aprovaram, em assembleia geral, a celebração de um acordo com a Codecity, sociedade detentora dos direitos da B SAD, que disputa atualmente a II Liga.

A aquisição de 10% do capital da antiga SAD do Belenenses, prevista no acordo alcançado com a direção do clube do concelho de Almada, foi aprovada com 62 votos, enquanto a "solução B", que previa a inscrição de uma equipa na II Divisão Distrital da Associação de Futebol de Setúbal recolheu apenas 42 preferências.

Foi ainda registada uma abstenção entre os 105 associados do clube da margem sul do Tejo inscritos na assembleia.

O acordo entre o Cova da Piedade e a Codecity prevê, segundo os pontos apresentados em fevereiro pela direção dos piedenses, que a atual B SAD altere a sua designação para Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD, ou outra a aprovar futuramente pelos sócios.

Nesse sentido, a nova sociedade deverá, a partir da próxima época, utilizar as instalações do clube para disputar as competições profissionais, já sob a sua nova designação.

A nova sociedade irá ainda reconhecer como clube fundador o Cova da Piedade, que irá adquirir a participação pelo valor simbólico de um euro e beneficiar de todos os termos previstos para os clubes fundadores na lei das sociedades desportivas.

O Cova da Piedade e a B SAD têm um passado de litígio com as respetivas contrapartes no futebol profissional. A antiga SAD do Belenenses está afastada do clube original desde o início da época 2018/19, quando terminou o protocolo de utilização do Restelo por parte da sociedade de Rui Pedro Soares, que mudou a equipa profissional para o Estádio Nacional, Oeiras.

A B SAD disputa, atualmente, a II Liga portuguesa de futebol profissional, onde ocupa o antepenúltimo lugar, com 16 pontos em 18 jornadas.

Já o Cova da Piedade e a sua SAD, de capital maioritariamente chinês, romperam definitivamente no início da época 2021/22, quando a administração levou a sua estrutura para as instalações do Atlético da Malveira, após descer à Liga 3 devido a um erro administrativo no processo de inscrição na II Liga.

Antes do início da atual temporada, 2022/23, a atual Cova da Piedade SAD também não pôde inscrever-se na Liga 3, após falhar o processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, o que precipitou o pedido de insolvência da sociedade.