Muitos golos e polémica na vitória do Benfica B em casa do Estrela da Amadora

Redação com Lusa

Triunfo permite aos jovens encarnados regressarem à liderança

O Benfica B venceu esta segunda-feira o Estrela da Amadora, por 6-3, em jogo da 12.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, com várias polémicas e no qual a equipa caseira terminou com nove jogadores.

Henrique Araújo (18, de grande penalidade, e 61 minutos), Tiago Gouveia (33 e 44), Duk (74) e Jair Tavares (86) marcaram para as "águias", enquanto Salomão (03), Sérgio Conceição (40) e Tiago Melo (85) marcaram para os amadorenses, que viram André Duarte (11) e Afonso Figueiredo (56) a serem expulsos pelo árbitro do encontro, Miguel Nogueira.

Este resultado permite ao Benfica B recuperar a liderança da tabela, com 26 pontos, e afastar o Estrela da Amadora dos lugares cimeiros, ocupando o nono lugar, com 16.

Com o treinador do Benfica, Jorge Jesus, nas bancadas do Estádio José Gomes, o clube amadorense chegou à vantagem aos três minutos, por Salomão, num lance confuso na área, mas o experiente atleta bateu Svilar, embora se tenha lesionado durante o lance.

Dado o lugar a Miguel Rosa, o Estrela da Amadora sofreu a primeira contrariedade aos 11, com a expulsão muito contestada de André Duarte, por alegada cotovelada na cara de Tiago Gouveia, seguindo-se, cinco minutos depois, um penálti para os "encarnados".

Na conversão, Henrique Araújo enganou Gonçalo Tabuaço e igualou a partida, aos 18, numa altura em que o Benfica B apostou na superioridade numérica para tentar dar a volta ao marcador, mas a primeira tentativa, aos 26, de Umaro Embaló, foi falhada.

Se a contestação à equipa de arbitragem já era muita, pior ficou quando o capitão das "águias", Pedro Álvaro, que já tinha amarelo, arriscou a expulsão, o que obrigou Nélson Veríssimo a colocar Miguel Nóbrega no seu lugar, ao mesmo tempo que alcançaram a vantagem, aos 33, por Tiago Gouveia, a encostar um cruzamento de Henrique Araújo.

No entanto, os "tricolores" não cederam e, numa bola longa em profundidade lançada pelo guarda-redes Gonçalo Tabuaço que surpreendeu a defesa benfiquista, Sérgio Conceição aproveitou e, graças ao mau posicionamento de Svilar na baliza, empatou.

Em cima do intervalo, aos 44, Tiago Gouveia efetuou um bom trabalho individual pelo flanco esquerdo e, já na linha de fundo e com pouco ângulo, bateu Gonçalo Tabuaço, recolocando o Benfica B na frente para o segundo tempo, que demorou a recomeçar.

A formação caseira prolongou a estadia no balneário durante alguns minutos, tendo alegadamente ameaçado não voltar ao terreno de jogo para a segunda parte, mas esta acabou por se realizar e, em zona frontal, Miguel Rosa atirou para defesa de Svilar (46).

Afonso Figueiredo foi admoestado com o cartão amarelo por uma falta a meio-campo e, por protestos, levou de imediato o segundo, deixando o Estrela da Amadora a jogar com nove jogadores, aos 55 minutos, reinstalando a confusão no recinto da Reboleira.

A vencer frente a um conjunto descompensado, o Benfica B aproveitou para dilatar o marcador, primeiro aos 61, no "bis" de Henrique Araújo, apenas a encostar, e depois aos 74, pelo recém-entrado Duk, a beneficiar de um erro grave de Matheus Dantas.

Tiago Melo ainda reduziu para 5-3, aos 85, rapidamente anulado com um tento de Jair Tavares, no minuto seguinte, pondo fim a uma partida pródiga em casos polémicos.