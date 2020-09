Chaby reforça meio-campo da Académica

Médio emprestado pelo Sporting já estivera na Briosa na época passada.

A Académica anunciou esta segunda-feira que Chaby vai continuar a representar o clube. "Filipe Chaby é reforço da Académica!", publicou o clube da II Liga nos canais oficiais. Por empréstimo do Sporting, o médio de 26 anos assinou contrato com a Briosa até ao final da época, prosseguindo assim a carreira no emblema de Coimbra onde na época passada fez 21 jogos e dois golos.

O médio "regressa a uma casa que bem conhece", como escreveu a Académica na nota publicada e esta segunda-feira já treinou sob a orientação de Rui Borges, treinador da Académica, que fez o ensaio geral para o jogo de terça-feira, no Estádio Cidade de Coimbra, com o Feirense (20 horas, com transmissão na Sport TV 1,) a contar para a 4.ª jornada desta edição da II Liga.