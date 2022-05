António Silva Campos: "A única solução que o Rio Ave tinha era subir de divisão"

Declarações do presidente após consumado o regresso do Rio Ave ao principal escalão.

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, estava feliz da vida com o regresso do clube ao principal escalão, depois do triunfo por 3-0 frente ao Chaves, na última ronda da Liga SABSEG. O dirigente afirmou mesmo que este desfecho "era a única solução" para o clube.

"No ano passado foi muito difícil a descida. Com a equipa que tínhamos, nunca merecíamos ter descido, mas infelizmente aconteceu. Regressamos. Ter uma massa associativa como esta a dar-nos todos o apoio...", afirmou.

"A única solução que o Rio Ave tinha era subir de divisão. Com a estrutura, os contratos dos jogadores e funcionários, não tínhamos outra solução", completou à SportTV.