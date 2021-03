Académico de Viseu-Varzim acaba com golo aos 92 minutos e muita polémica

Com o triunfo, o Varzim ascendeu, provisoriamente, ao 14.º lugar, agora com 24 pontos, menos dois do que o Académico de Viseu, que ocupa o 13.º posto.

O Varzim venceu o Académico, em Viseu, em jogo da 26.ª jornada da Liga SABSEG, com um golo de penálti marcado por Irobiso, aos 92 minutos, que permitiu aos poveiros deixar a zona de descida.

O Varzim interrompeu uma série de três jogos sem perder do Académico de Viseu, com o jogo a terminar com os ânimos muito exaltados entre os beirões, primeiro a reclamarem dois toques na bola de Irobiso na marcação da grande penalidade, e logo a seguir a pedirem grande penalidade na queda de Paná na área do Varzim.

Quando o empate parecia ser o resultado final do jogo, aconteceu o lance decisivo na partida, aos 90+2, com o árbitro a considerar que Diogo Santos cortou com o braço um cruzamento feito na esquerda por Nelson Agra, assinalando grande penalidade, que Irobiso concretizou dando os três pontos à sua equipa.

Com o triunfo, o Varzim ascendeu, provisoriamente, ao 14.º lugar, agora com 24 pontos, menos dois do que o Académico de Viseu, que ocupa o 13.º posto.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Académico de Viseu - Varzim, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Irobiso, 90+2 (grande penalidade).

Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Mathaus, Pica, Jorge Miguel, Zimbabwe, Diogo Santos, Fernando Ferreira, João Vasco (Carter, 73), Yuri Araújo (Luisinho, 90) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Jeré, Anthony Carter, Bondoso, André Carvalhas, Joel, Filipe, Luisinho e Paná).

Treinador: Zé Gomes.

Varzim: Ricardo, Nelson Agra, André Micael, Luís Pedro, Cerveira, André Leão (George Ofosu, 71), Ahmed (Rui Moreira, 81), André Vieira, Fatai (Nuno Valente, 72), Irobiso e Agdon (Lesinho, 88).

(Suplentes: Isma, Lesinho, Yusuf, Rui Moreira, George Ofosu, Pinheiro, Michael Douglas, Nuno Valente e Rui Coentrão).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nelson Agra (32), Fernando Ferreira (45+2), Zimbabwe (65), André Leão (67), Cervira /78), Lesinho (90+4), Pica (90+5), Tiago Mesquita (90+7).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.