Cádiz não esconde desejo de rumar ao Benfica e elege melhor jogador da época

De partida para o Benfica, o venezuelano fala em paixão pelo V. Setúbal e garante que continuará a pagar as quotas do clube sadino.

Enquanto aguarda por uma decisão final relativa ao futuro, Jhonder Cádiz seguiu esta quinta-feira para os Estados Unidos, onde disputará três encontros de preparação pela Venezuela. Antes de partir, o avançado falou sobre a época em Setúbal e elegeu o melhor jogador da temporada, destacando a importância de Haris Seferovic na caminhada para o título benfiquista.

"Pela minha posição e por aquilo que gosto de ver no futebol, digo que o Seferovic foi o melhor deste ano. No início da época não jogava tanto e nesta reta final, após a lesão do Jonas, começa a jogar e a demonstrar do que é capaz", disse o avançado venezuelano, que deixou menções honrosas a Bruno Fernandes, "um craque e um dos melhores portugueses da atualidade", e a Pizzi e João Félix, com os quais poderá partilhar o balneário em 2019/20. "Os portugueses já não estavam habituados a ver um miúdo com aquela qualidade e aquela magia", acrescentou Cádiz, comentando a estreia de Félix na Liga.

Sem confirmar detalhes sobre o negócio que o levará do Bonfim para a Luz, o venezuelano garantiu ainda que se sente preparado para voos mais altos e para um salto importante na carreira. "Espero que as coisas que se falam relativamente ao meu futuro se concretizem e que possa ir para a equipa a que me apontam. Está nas mãos do meu empresário. Pessoalmente, sei o que posso fazer e tenho a certeza absoluta de que poderia vingar", garantiu Cádiz. Sobre o Vitória, assegura que deixa Setúbal apaixonado pelo clube:

"Nunca mais esquecerei este clube, estas pessoas e esta cidade que aprendi a amar. Amo o Vitória, sou sócio e vou continuar a pagar as quotas", garantiu o venezuelano, que chegou aos dez golos pelos sadinos. "Primeiro estão os objetivos do grupo e só depois os individuais. Quando conseguimos os dois, é um sentimento fantástico", acrescentou. O avançado garantiu ainda que nunca comemorará um golo aos sadinos. "Se não festejo contra um clube onde as coisas não correram bem, como iria festejar contra o Vitória, que me deu tudo? Seria um desrespeito", afirmou.