SAD do Vitória prepara sucessão de Pedro Martins: dois nomes na pole position

SAD liderada por Júlio Mendes observa potenciais candidatos e escrutina perfis para encontrar o novo treinador. Daniel Ramos e Pedro Emanuel foram os que passaram mais etapas. Falta escolher.

Daniel Ramos e Pedro Emanuel são os mais fortes candidatos para o cargo de treinador do Vitória, desocupado após a saída de Pedro Martins na sequência da derrota estrondosa averbada no dérbi do Minho, no domingo à noite. A administração da SAD liderada por Júlio Mendes esteve durante o dia de segunda-feira a trabalhar no dossiê, observando os potenciais candidatos e respetivos perfis, isto num quadro de decisão com contornos especiais, dada a proximidade do ato eleitoral do clube, agendado para o dia 24 de março. Ao fim do dia não havia ainda fumo branco, mas a SAD, segundo informações recolhidas por O JOGO, tinha reduzido as opções de escolha aos nomes de Daniel Ramos e Pedro Emanuel.

E se o segundo está livre depois de ter saído do Estoril, tornando-o, aparentemente, numa opção mais simples no que diz respeito a um eventual acordo, já no caso do primeiro a situação é bem diferente, porque está em funções no Marítimo, precisamente o próximo adversário do Vitória. A equipa insular destacou-se durante boa parte da temporada, mas nas últimas jornadas foi perdendo gás, adensando-se as dúvidas em torno de uma eventual mudança de treinador. Recaindo a opção em Daniel Ramos, a SAD vitoriana terá forçosamente de estabelecer um acordo com Carlos Pereira para libertar o treinador.

Convém sublinhar, e levando em conta as informações apuradas por este jornal, que ontem não havia ainda um acordo alcançado com o sucessor de Pedro Martins, isto num dia em que, como sempre acontece nestas alturas, circularam rumores de inúmeros candidatos ao cargo.

O treino desta segunda-feira foi orientado em conjunto por Jorge Silva, treinador de guarda-redes de Pedro Martins, que deve manter-se no clube, e por Pedro Brito, funcionário do emblema vitoriano que está ligado à vertente da recuperação física dos atletas.