Administrador da SAD e diretor desportivo do Vitória suspensos na sequência do jogo com o FC Porto

Armando Marques e Flávio Meireles foram punidos com 23 e 30 dias de suspensão, respetivamente, pelo CD da FPF na sequência do processo disciplinar que lhes foi aberto por "eventuais, injúrias e agressões à equipa de arbitragem" no jogo FC Porto-V. Guimarães, arbitrado por Fábio Veríssimo. O CD julgou "a acusação procedente por provada"

Armando Marques, administrador da SAD do V. Guimarães, e Flávio Meireles, diretor desportivo, foram ontem punidos pelo Conselho de Disciplina (CD), secção profissional, da FPF com 23 e 30 dias de suspensão, respetivamente, além de multas de 2.869 e 3.825 euros, cada. Esta decisão foi tomada no âmbito do processo disciplinar movido a ambos na sequência de "eventuais injúrias e agressões à equipa de arbitragem" no jogo FC Porto-V. Guimarães, arbitrado por Fábio Veríssimo, realizado a 25 de Agosto e que terminou com o triunfo dos vimaranenses por 3-2.O CD julgou "a acusação procedente por provada", suspendendo, assim, Armando Marques e Flávio Meireles.

Após o apito para o final da primeira parte, Flávio Meireles entrou no relvado e dirigiu palavras exaltadas a Fábio Veríssimo, acabando por ser expulso, tal como Armando Marques, pelo árbitro da AF Leiria. Entre as queixas dos vitorianos estavam um "penálti não assinalado e o golo sofrido em posição irregular", como Júlio Mendes, presidente do Vitória, reclamou após o encontro, referindo-se aos lances envolvendo Otávio e João Carlos Teixeira na área do FC Porto, aos 40', e à jogada do 2-0, apontado por André Pereira, aos 43'.