Jovem central reforça o Al Rayyan, treinador por Leonardo Jardim.

Vitória e Al Rayyan, clube do Catar orientado por Leonardo Jardim, oficializaram esta quarta-feira a transferência de André Amaro. Segundo apurou O JOGO, o jovem central rende um encaixe de 8,5 milhões, mais 1,5 em variáveis.

O defesa de 20 anos tinha denunciado o seu adeus no final do jogo com Celje e os detalhes que faltavam limar foram ultrapassados, tendo Amaro deixado de estar às ordens de Moreno e com autorização de seguir viagem para o Catar, onde se junta à equipa de Leonardo Jardim, que acabou de regressar à base após estágio na Áustria.

Amaro, já com um par de dias em solo catari, constituiu desejo expresso do madeirense e pode começar a treinar-se no Al Rayyan com expectativas de competir na Liga catari, destino igual ao do seu promissor companheiro de setor em Guimarães, Ibrahima Bamba, reforço do Al Duhail.