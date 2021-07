Borevkovic quase assegurado pelo Vitória de Guimarães

AD do Vitória avançou para negociações com o Rio Ave e está muito perto de um acordo para a transferência do defesa croata.

As sondagens exploratórias do Vitória de Guimarães relacionadas com Toni Borevkovic redundaram em negociações diretas com o Rio Ave.

Ciente do valor do central, que já motivou propostas concretas do Dínamo Zagreb e Braga, com ambas a serem recusadas, respetivamente, pelo clube de Vila do Conde e o jogador, a sociedade desportiva do clube vimaranense quer fechar rapidamente a transferência e nos últimos dias deu importantes passos, podendo a operação já estar dependente de pequenos detalhes. Os dois clubes já discutem valores concretos e a intenção dos vimaranenses será mesmo a compra da totalidade do passe, pelo que o defesa croata, de 24 anos, será chamado em breve para discutir os termos do contrato que assinará pelo Vitória, isto se o acordo for alcançado.

Os últimos sinais apontam nessa direção e o contexto joga, mais do que nunca, a favor do Vitória. Apesar de Borevkovic ter sido solicitado pelo técnico Carlos Carvalhal, o Braga desistiu de tentar contratá-lo, tanto mais que o defesa considerou muito baixos os valores que lhe foram propostos numa altura em que o acordo já era total entre a SAD dos bracarenses e o Rio Ave, e já procura outras opções no mercado, mesmo depois de ter assegurado Paulo Oliveira. Sem (aparente) concorrência de peso à vista para o Vitória, as conversações têm-se desenrolado de forma satisfatória, mas é certo que Borevkovic significará um importante investimento, ainda que por um valor bem mais acessível em relação ao que os vila-condenses exigiam há um ano ou até mesmo em janeiro.

A descida de divisão acabou, no entanto, por baixar o valor do central, cujo salário se situa entre os mais elevados do plantel. O Rio Ave está obrigado a efetuar alguns cortes de modo a adequar-se a uma nova realidade em termos financeiros e, por isso, mantém-se recetivo a negociar aquele que foi um dos jogadores mais regulares nas últimas duas épocas.

Envolvido em várias frentes, incluindo na colocação de vários jogadores excedentários, o Vitória arrancou em força no dossiê Borevkovic e, a menos que se verifique um retrocesso, é provável que o jogador ainda se junte à equipa no estágio que decorre em Tróia. Para o eixo da defesa, Pepa dispõe nesta altura de Jorge Fernandes, Mumin e André Amaro como certezas, mas também está a avaliar as capacidades de Rui Correia, um jovem dos sub-23, chamado perto do fim da primeira semana de treinos, ainda em Guimarães.