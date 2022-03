Pako Ayestarán está de saída do Tondela e já há substituto na calha

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Nuno Campos, ex-Santa Clara, será o próximo treinador.

Pako Ayestarán está de saída do comando técnico do Tondela e será rendido no cargo por Nuno Campos. O treinador espanhol já tem praticamente acertada a rescisão de contrato e assim colocar um fim a uma ligação iniciada na época 2020/21.

Os recentes maus resultados da equipa no campeonato estão na origem desde desfecho: o Tondela somou apenas um ponto, frente ao lanterna vermelha Belenenses, nas últimas seis jornadas realizadas e está no 16.º posto, um lugar de acesso ao play-off.

A vida tem sido bem diferente na Taça de Portugal, uma vez que a equipa está muito perto de chegar à final pela primeira vez na história, depois do triunfo por 3-0 na receção ao Mafra, na primeira mão das meias-finais.

Nuno Campos, sabe O JOGO, será o substituto e deve ser apresentado esta quarta-feira. O treinador de 46 anos teve uma passagem fugaz pelo Santa Clara esta temporada, onde orientou nove jogos e somou três triunfos.