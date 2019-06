Ricardo Costa perto de rumar a casa que bem conhece

Aos 38 anos, o internacional português prepara-se para deixar o Tondela.

O Boavista está interessado no concurso do central Ricardo Costa, mas tem a concorrência do Paços de Ferreira e do Gil Vicente, que esta época estão de regresso à I Liga. Ricardo Costa é um jogador com historial associado aos axadrezados, pois foi no Bessa que fez a formação, fator que poderá pesar na sua decisão.

Ricardo Costa representou o Tondela nas duas últimas temporadas, depois de ter estado dez anos a atuar no estrangeiro. Pelos beirões fez 65 jogos e marcou três golos. Aos 38 anos, o internacional português já se prepara para quando terminar a carreira, estando a participar no curso de Nível I de treinador, que decorre em Viseu, juntamente com Tomané, ex-companheiro de equipa em Tondela.

Com um percurso recheado de títulos, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, ambos conquistados pelo FC Porto, Ricardo Costa será uma mais-valia, também pela experiência, para a defesa axadrezada. O desfecho das negociações deverá acontecer em breve, e o defesa-central poderá tornar-se no primeiro reforço para 2019/20.