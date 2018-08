Oficial: Miguel Cardoso deixa Tondela e segue para a Rússia

Extremo português assinou pelo Dínamo Moscovo.

O extremo Miguel Cardoso vai jogar no Dínamo Moscovo, proveniente do Tondela, anunciou esta sexta-feira o clube da I Liga, no qual jogou as últimas duas temporadas.

Em comunicado, o Tondela deu conta da transferência destacando que "foi dos atletas mais utilizados no plantel auriverde tendo marcado 10 golos".

Na página oficial do clube russo, Miguel Cardoso disse estar "muito feliz", considerando ser "uma grande honra estar no Dínamo", no qual vai vestir a camisola 9.

"Estou impressionado e com orgulho por um clube tão grande e grandioso como o Dínamo Moscovo se ter interessado por mim. Posso dizer, com certeza, que me vou entregar ao clube e vou lutar no campo para conseguir bons resultados", referiu o jogador que já tinha alinhado no União da Madeira, prometendo dar o "melhor para ganhar um lugar na equipa titular do Dínamo".