"Não tenho redes sociais, tenho um telemóvel das cavernas", diz Fernando Mendes

De consciência tranquila, o ex-líder da Juventude Leonina iliba Mustafá e diz que desconhecia os elementos de cara tapada que invadiram a Academia

Presente no tribunal de Monsanto, Fernando Mendes, ex-líder da Juventude Leonina, vai testemunhar esta sexta-feira, no âmbito do ataque à Academia.

"Venho dizer a verdade, o que fiz e principalmente o que não fiz", disse Fernando Mendes à entrada para o tribunal, sem revelar o teor da conversa mantida com Bruno de Carvalho à data dos factos.

"Na altura, a seguir aos acontecimentos do aeroporto do Funchal, lembro-me perfeitamente. O resto do segundo telefonema não me lembro completamente nada. Se quiser falar, falo diretamente com eles [jogadores]. Defendo o Sporting, como a minha família, não ataco o Sporting", afirmou, ilibando Mustafá de responsabilidade no ataque.

"Mustafá não tem nada a ver com isto. Conheço os que entraram comigo [na Academia]. Não conheço os de cara tapada. Foi coincidência estarem lá. Não tenho redes sociais, tenho um telemóvel das cavernas. Ia falar com Jorge Jesus por causa da situação do Acuña.

Voltava a fazer tudo outra vez. Se Jorge Jesus não estivesse lá terça-feira, ia lá quinta, sexta... Acho estranho como os primeiros elementos entraram. Eu que estive 20 anos à frente da Juventude Leonina, cada vez que lá entrava tinha de entregar a minha identificação...", comentou Mendes, 22.º arguido a prestar declarações.