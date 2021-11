Uruguai anuncia que Coates tem lesão no joelho direito

Coates falha os jogos da seleção do Uruguai

Anúncio feito pela seleção do Uruguai

A seleção do Uruguai anunciou este domingo que Coates não seguirá para a concentração da equipa que se prepara para defrontar Argentina (dia 12, em casa) e Bolívia (dia 16, fora) na qualificação do Mundial'2022.

Segundo o departamento comunicação o capitão do Sporting, que este domingo alinhou os 90 minutos do jogo em Paços de Ferreira, tem uma lesão no joelho direito.

A imprensa uruguaia refere que Coates apresentou queixas no final do Paços de Ferreira-Sporting (0-2), da 11ª jornada da Liga Bwin.