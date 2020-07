Tudo sobre a proposta com que o Sporting pretende convencer Feddal

Internacional marroquino deverá custar cerca de três milhões de euros à SAD verde e branca, que, porém, não está sozinha no lote de interessados no concurso do jogador que esteve com um pé no Valência

É com uma proposta de contrato com a duração de quatro anos que, segundo O JOGO apurou, o Sporting pretende convencer Zouhair Feddal a ingressar no emblema de Alvalade na reabertura do mercado de transferências, tendo em vista a próxima temporada.

Visto como uma prioridade, isto depois de rigoroso escrutínio da SAD e do técnico Rúben Amorim em função de fatores como o preço, qualidade, características, Feddal tem apenas mais um ano de contrato com os espanhóis do Bétis de Sevilha e, apesar de ontem ter sido titular frente ao Celta de Vigo e apontado um golo (ver peças à parte), o seu destino parece estar traçado, já que em Espanha o acordo com o Sporting é dado como praticamente fechado.

Ora, o Sporting, também percebendo que Feddal é um atleta com mercado - esteve inclusive para se transferir para o Valência em janeiro último para atenuar a ausência do lesionado Garay -, tendo suscitado inquirições de condições de negócio, como o nosso jornal oportunamente deu conta, de emblemas alemães, franceses, mexicanos, norte-americanos e árabes, jogou na antecipação e avançou com determinação para assegurar o alvo determinado. Colocou em cima da mesa a hipótese de firmar um contrato de quatro temporadas com o atleta de 30 anos, oferecendo-lhe as competições europeias como palco e um ordenado enquadrado com o que aufere em Sevilha, entre um e um milhão e meio de euros por temporada.

Claro que o emblema andaluz também vê satisfeita a pretensão de encaixar uma verba na ordem dos três milhões de euros, que serão pagos de forma diluída no tempo, em prestações. As partes, agora, vão mantendo um diálogo sobre o assunto, salvaguardando a confidencialidade da operação devido aos compromissos que ambas possuem nos respetivos campeonatos, mas a ideia dos dirigentes leoninos passa por assegurar Feddal o quanto antes de modo a que possa ser um dos primeiros reforços para a próxima temporada. Naturalmente que as boas relações entre as partes contribuem para que a estratégia de recato negocial levada a cabo se mantenha de pé, como ontem, sexta-feira, reforçaram a O JOGO responsáveis dos dois clubes, que recusam publicamente abordar o tema.

Seguido há mais de um mês pela estrutura leonina

Naturalmente que no mundo dos negócios em torno do futebol, aquisições e transferências, os mesmos sofrem muitas alterações de rumo, mas os dirigentes leoninos procuraram desde cedo atacar a grande prioridade: a contratação de um defesa-central canhoto que pudesse entrar de imediato na equipa para o posto que estava reservado para Mathieu. A identificação dos alvos começou há muito, quando a continuidade do internacional francês ainda estava a ser ponderada, e, sabe O JOGO, Feddal emergiu como o alvo principal há pouco mais de um mês, depois de recolhida informação sobre vários jogadores, alguns deles sugeridos por muitos empresários e intermediários do meio. A decisão de Mathieu em terminar a carreira, depois da grave lesão que contraiu, apenas acentuou a necessidade da SAD em assegurar o jogador desejado. Preparar o quanto antes a próxima temporada em termos de reforços é uma das premissas atuais da estrutura do futebol leonino, para que as ideias de Amorim sejam assimiladas rapidamente.