Texto sobre Taremi no site do Sporting provoca críticas no Irão

Clube leonino acusado de racismo. Tito Arantes Fontes refere-se ao avançado do FC Porto como "farsante".

Um texto de Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, publicado no site oficial do Sporting e no qual faz declarações fortes sobre Taremi, está a ser alvo de críticas, com os iranianos a falarem em racismo nas redes sociais.

"O FC Porto apresentou a titular o seu melhor 'farsante', um autentico 'encantador de serpentes', um homem vindo da Pérsia, sempre preparado para os seus habituais 'números circenses' tão do agrado de João Pinheiro [árbitro]. É só recordar o primeiro amarelo que Pinheiro mostrou a Coates no jogo deste ano no Dragão por ele, Coates, ter sido pisado pelo voo picado do 'farsante'. É só recordar os três penáltis que ele, Pinheiro, assinalou contra o Sporting, há uns dois ou três anos, em Alvalade, quando o 'farsante' ainda se apresentava com a camisola do Rio Ave, no mesmo jogo em que não viu os penáltis a favor do Sporting que os houve. Pois, neste domingo, o 'farsante' apresentou-se com o seu melhor fato de mergulho, esse mesmo, o azul e branco", pode ler-se.

"Declaração racista do Sporting sobre Mehdi Taremi. O clube português publicou um artigo muito escandaloso", aponta uma das reações publicadas no Twitter.