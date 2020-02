Sporting: veto a Jorge Sousa e carta para o Conselho de Arbitragem

Sporting queixa-se da atuação do juiz em Braga em jogo da 19ª jornada da I Liga que os leões perderam, por 1-0

O Sporting, apurou O JOGO, apresentou uma queixa junto do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, exigindo que Jorge Sousa, árbitro na derrota de domingo em Braga, por 1-0, não volte a ser nomeado para os seus jogos até ao final da presente temporada.

A revolta dos leões pela arbitragem no referido encontro culminou, desta forma, num cartão vermelho à atuação do juiz portuense, enviado por escrito numa exposição para o CA ainda durante o dia de ontem. O veto dos verdes e brancos ao árbitro Jorge Sousa é sustentado numa ótica de falta bom senso, após o que alegam ter sido uma prestação negativa, que condicionou a atuação dos seus jogadores por uma eventual facilidade - fora do comum - do juiz em mostrar cartões amarelos aos futebolistas leoninos, isto em comparação com o critério utilizado para os do clube minhoto.

Carta que seguiu para o CA foi assinada pelo presidente Frederico Varandas, que logo no domingo tinha pedido mudanças urgentes ao homólogo do organismo tutelado pela Federação, José Fontelas Gomes

O presidente leonino, Frederico Varandas, assinante desta comunicação, tinha abordado a prestação do árbitro, no final da partida, quando colocou em causa a sua imparcialidade e queixando-se veementemente de dualidade de critérios por excesso de zelo. A postura de Jorge Sousa perante os atletas leoninos também foi alvo de contestação, com Varandas a lamentar depois a forma como exibiu o cartão amarelo a Coates após a sua primeira falta e por, de seguida, lhe ter dito que à próxima o expulsaria.

Ao que foi possível apurar, a exposição leonina aborda e avalia dezenas de lances de jogo e consequentes protestos dos seus jogadores, caso a caso, contrapondo-os com as avaliações aos arsenalistas. O Sporting considera-se vítima de imparcialidade do portuense, destacando os sete cartões amarelos exibidos aos seus atletas num jogo que não considerou quezilento ou ríspido. O pedido feito em Braga por Varandas ao presidente do CA, José Fontelas Gomes, para que leve a cabo mudanças urgentes para credibilizar o futebol, foi replicado na exposição.