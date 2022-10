Sporting arrisca multa por duplo atraso em Marselha

Chegada tardia ao Vélodrome e depois na saída do balneário para o início da partida serão alvo de análise pela UEFA

O Sporting arrisca uma multa da UEFA devido aos dois atrasos que levaram ao início tardio da partida em Marselha, escreve o L'Équipe.

Não ter escolta do hotel para o estádio não é desculpa para o primeiro atraso, pois os regulamentos da UEFA não obrigam a tal, segundo a publicação. O Sporting foi apanhado no trânsito e Rúben Amorim chegou a dizer, após o jogo, que a comitiva leonina saiu do hotel dentro do tempo estabelecido na reunião da UEFA prévia ao jogo. O regulamento estabelece que as equipas devem chegar ao estádio 75 minutos antes dos jogos.

Houve depois um segundo atraso, a sair do balneário e a chegar ao túnel de acesso ao relvado para o início da partida, que começou assim com mais do que os 15' de atraso que a UEFA tinha definido após a chegada tardia ao recinto. Este atraso gerou até a indignação de Igor Tudor, treinador do Marselha.