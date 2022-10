Amorim e o atraso: "Saímos com tempo extra, faltou humildade ao Marselha"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota por 4-1 em casa do Marselha, na 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Atraso, início a marcar e "relaxamento"? "Em relação ao atraso, deveu-se ao trânsito. Há uma reunião da UEFA em que nos explicam quantos minutos precisam para sairmos do hotel, é estudado. Ficámos presos no trânsito, e quando isso acontece não temos culpa. Em 45' fizemos aquecimentos, ativação mental, ligar os pés, massagens. Faltou humildade ao Marselha quando diziam e falam para nós como se tivéssemos culpa, espero que não lhes aconteça. E a UEFA deve ter sensibilidade. Sei que é chato para o Marselha, mas não temos culpa, queremos cumprir as regras, fizemos tudo de acordo com as regras. Saímos com tempo extra."

Afetou início? "Quanto ao jogo, fizemos o que queríamos no início, depois o golo sofrido foi estranho e quando queríamos dar a volta tudo se complicou com o golo do Adán."